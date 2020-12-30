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BİLSEM, sağlık çalışanlarının yüreğine dokundu

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Covid-19 ile mücadelede cephenin en önünde savaşan sağlık çalışanlarına moral verebilmek adına başlattığı ‘Kahramanıma Bir Hediye’ kampanyasında toplumun tüm kesimlerinin desteği ile alınan hediyeler Elbistan Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.

BİLSEM, sağlık çalışanlarının yüreğine dokundu
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Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Mehmet Turaç, tüm sağlık çalışanlarının mart ayından beri ülkemizde görülen Covid-19’a karşı kahramanca mücadele ettiklerini söyledi.

Sevdiklerinden ve ailelerinden uzakta kalarak, kendi hayatlarını hiçe sayıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarına moral vermek için ‘Kahramanıma Bir Hediye’ adlı hediyeleşme hareketini başlattıklarını belirten Turaç, “Bu anlamlı ve özel çalışmamızda Elbistan esnafıyla, memurlarıyla ve velilerimizle el ele vererek özverileriyle toplumumuz için yaşamını ortaya koyan sağlık çalışanlarımızı yeni yıla girerken gülümsetmeye çalıştık. Bu yolla kahramanlarımızın kalbine dokunabilmeyi hedefledik. Elde ettiğimiz yüzlerce hediyeyi, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım Bey’e takdim ettik. Kahramanlarımızı yeni yıl öncesinde hediyeleriyle buluşturduk” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım da, çalışmada emeği bulunan herkese teşekkür ederek, “Bu hediyelerin bizler için anlamı çok büyük. Tüm personelimize moral ve motivasyon kaynağı oldu. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


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