Bilindik bahaneler 900 lira cezadan kurtaramadı

Bir pazar esnafı ise polisi görünce maske takanlara, “Polisten korktuğunuz için değil virüsten korunmak için maske takacaksınız’ cümlesi ile seslendi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yunus Emre Mahallesi’ndeki açık pazar alanında denetimlerde bulundu. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde idari işlem yapıldı.

Denetimlerde bazı pazar esnafları ile alışverişe gelen vatandaşların maske takmadığı, maskeyi kolunda ya da çenesinde taşıdığı tespit edildi. Maskesiz dolaşarak hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığını hiçe sayanlar ise, bilindik bahanelere sığındı. Maskesiz vatandaş ve esnafların ürettiği ‘iki dakikalığına geldim, arabada unuttum, hemen çıkıyorum’ gibi bahaneleri, ceza yemelerini engelleyemedi. Polis ekiplerinin haklarında tutanak tuttuğu yaklaşık 10 kişiye toplamda 9 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.