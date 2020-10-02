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Bilim Teknik ve İnovasyon Lisesi’nde her öğretmene bir fidan

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Lisesi’nde ‘her öğretmene bir fidan’ projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bilim Teknik ve İnovasyon Lisesi’nde her öğretmene bir fidan
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 Öğrencilerin tamamen devlet destekli olarak eğitim alacağı Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Uzaktan eğitimin başladığı okulun bahçesi ve çevresinde, öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuluyor. ‘Her öğretmene bir fidan’ projesi kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma programına ilişkin olarak bilgi veren Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Lisesi Müdürü Fahri Cengizler, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarlarıdır. Ağaçlar nasıl doğanın can damarı ise öğretmenlerimiz de toplumumuzun can damarıdır. Bu düşünceden hareketle, gencecik yeni fidanlarımızı, çocuklarımızı yetiştirmek için fedakarca ve özveriyle çalışan öğretmenlerimiz adına birer fidan dikme etkinliği düzenledik. Okul bahçemiz ve çevresi, yemyeşil bir görüntüye kavuşacak. İnşallah bu fidanlar, tıpkı okulumuzda eğitim görecek öğrencilerimiz gibi büyüyecek, yetişecek ve şehrimize, gelecek nesillere güzel bir armağan olacak” dedi.

Okulda görevli öğretmenler de elleriyle diktikleri fidanları, tıpkı öğrencileri gibi sevgiyle büyüteceklerini ve yetiştireceklerini dile getirdiler.






Yerel Manşetler
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Bilim Teknik Ve İnovasyon Lisesi’nde Her öğretmene Bir Fidan
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