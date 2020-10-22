Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nden okullara dezenfektan standı desteği

Organize sanayi bölgesinde bu yıl eğitim-öğretime başlayan Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji, pandemi sürecinde örnek bir çalışmaya imza attı. Okulun kendi üretimi olan 70 adet dezenfektan stantları ve ürünleri, ilçe merkezindeki 13 okula hediye edildi.

Okul müdürü Fahri Cengizler, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Biz de bu çalışma ile onların sağlığına verdiğimiz önemi göstermek istedik” dedi.

Yüz yüze eğitim sürecinde öğrencilerin sağlığı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere katkı sunmayı görev bildiklerini vurgulayan Cengizler, “Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerden dayanışarak çıkacağız. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı en üst düzeyde tedbirlerini alarak yüz yüze eğitime başladı. İlçemizde de eğitim kurumlarımız kapılarını öğrencilerine açtı. Uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan öğrencilerimiz için en önemli konu sağlık. Biz de bu amaçla, tüm okullarımızla dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, Covid-19’a karşı kendilerini korumaları ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri amacıyla Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji olarak kendi ürettiğimiz dezenfektan stantları ile okullarımıza destek olmak istedik. 70 adet dezenfektan standını ilçe merkezindeki 13 okulumuza teslim ettik. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji Müdürü Fahri Cengizler, “Bu tarzdaki dayanışma örneklerimizi önümüzdeki günlerde de sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.





