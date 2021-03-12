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Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nden Mehmet Akif sergisi

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yılına özel olarak milli şair Mehmet Akif Ersoy fotoğraf sergisi açıldı.

Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nden Mehmet Akif sergisi
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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi kütüphanesindeki serginin açılışına, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’de Mehmet Akif Ersoy’la ilgili evrak ve fotoğraf konusunda en zengin arşive sahip olan Mehmet Rüyan Soydan’dan temin edilen 56 adet fotoğraf ve belgenin yer aldığı serginin açılış kurdelesi, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptığı duanın ardından kesildi. Kurdele kesimi sonrası okulun tarih öğretmeni Orhan Saydam tarafından, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ilişkin bilgi verildi.

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji Müdürü Fahri Cengizler, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yılı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sergideki fotoğraf ve belgelerin, Mehmet Rüyan Soydan’a ait arşivden alındığını belirten Cengizler, “Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, tıpkı bayrak gibi, milletin en önemli simgelerinden biridir. Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına, yurduna ve inançlarına bağlılığını ve düşman işgalini sona erdirmeye yönelik kararlılığı perçinleyen dizelerden oluşan İstiklal Marşımızın kabulünün 100.yılına özel bir sergi hazırladık. Kurtuluş mücadelemizin manifestosu, aziz milletimizin yarınlara umutla bakmasını sağlayan bir gelecek muştusu olan İstiklal Marş’ımızın TBMM'de kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da serginin açılmasında emeği geçen okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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Bilim Teknik Ve İnovasyon Kolejinden Mehmet Akif Sergisi