Bilgin; “Eğitimin sırrı, sevgi ve eşitliktir”

Gazetemiz yazarı emekli öğretmen Arif Bilgin, Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğretmenleri ile bilgisayar üzerinden deneyim paylaşımı konulu toplantı yaptı. Uzaktan bağlantı ile yapılan toplantıya, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Deneyim paylaşımı toplantısına ilişkin bilgi aktaran Elbistan Bahçelievler Kız İHL Müdürü Ayşegül Göçer “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü kalite takip sisteminin yedi projesinden birisi, emekli öğretmenlerden, eğitim/öğretim hakkında görüş, öneri, bilgi ve tecrübesi ile ilgili toplantı yapılması idi. Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazeteleri yazarı Sayın Arif Bilgin’i, bilgisayar üzerinden, zoom programı ile toplantıya davet ettik. Bizleri kırmadı. Çok başarılı bir toplantı gerçekleşti” dedi.

Göçer, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün projesini başarı ile uyguladık. Sayın Bilgin’in, görüş-öneri ve tecrübesinden istifa ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok soru ile karşılaşan Bilgin’e öğretmenlerden biri; sınıfta kontrolü nasıl sağladığını sordu. Bilgin, eğitimin sırrının sevgi ve eşitlik olduğunu, belirterek şunları söyledi:

“Bir öğretmen öğrencilerine öncelikle ve kesinlikle sevgi ile yaklaşmalı.. Hiçbir öğrencisini diğerinden ayırt etmeden, “Şu sümüklü, şu çok güzel giyiniyor; şu doktorun, bürokratın vs çocuğu öteki işsiz gezen birinin…” demeden ve düşünmeden adil davranmalı, eşit davranmalıdır. İhtar edileceklerse de eşit düzeyde, ödüllendirileceklerse de aynı değerdeki başarıyı aynı değerde karşılıkla ödüllendirmek gerek. Sıralara oturturken, konuşurken, dersle ilgili bir soruya cevap verirken birinden rahatsız olan, diğerine canla başla anlatmaya çalışan öğretmen eksiktir, yanlış içindedir, bir an önce kendini düzeltmelidir. Sevildiğini ve eşit davranıldığını gören, bilen ve yaşayan bir öğrenci, başarı yolunda büyük adımlar atmış demektir. Öğretmenini verdiği derslere daha çok çalışacak ve daha başarılı olacak demektir.”



