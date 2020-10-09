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Biçin yolunda asfalt başladı

Büyükşehir, Nurhak ilçesine bağlı Biçin Mahallesi’nde ulaşım sağlayan yolda asfalt çalışmalarına başladı.

Biçin yolunda asfalt başladı
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 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Nurhak ilçesine bağlı Biçin Mahallesine ulaşım sağlayan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen proje ile mahalleye ulaşım sağlayan 8 metre genişliğindeki yol yenilenmiş olacak.

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Biçin Yolunda Asfalt Başladı
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