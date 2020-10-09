Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Nurhak ilçesine bağlı Biçin Mahallesine ulaşım sağlayan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen proje ile mahalleye ulaşım sağlayan 8 metre genişliğindeki yol yenilenmiş olacak.
Biçin yolunda asfalt başladı
Büyükşehir, Nurhak ilçesine bağlı Biçin Mahallesi’nde ulaşım sağlayan yolda asfalt çalışmalarına başladı.
09 Ekim 2020 Cuma 14:00
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