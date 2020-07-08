Biçerdöver kontrolleri yapılmaya devam ediliyor

Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebiliyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kontrol ekipleri oluşturularak biçerdöver kontrollerine başladı.

Hasat dönemi boyunca sürecek kontrollerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için, biçerdöver sahipleri ile aralarında sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulunuyoruz. Yangın çıkma ihtimaline karşı çiftçilerin ve operatörlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yangın tehlikesine karşı yeterli yangın söndürme ekipmanlarının ve hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.