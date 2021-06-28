Biçerdöver fiyatları belirlendi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçedeki hububat sezonunun başladığını dile getirdi. Her yıl olduğu gibi bu sezonda da çiftçiler ve biçerdöver sahiplerinin katılımı ile biçim fiyatlarını belirlediklerini dile getiren Başkan Bulut, her iki tarafında mağdur olmayacağı bir fiyat üzerinde uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Biçerdöver fiyatlarını belirlerken mazot ve diğer girdilerdeki artış rakamlarını baz aldıklarını ifade eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İlçemizde hasat sezonu başladı. Çiftçilerimiz, emeğinin ve alın terinin karşılığını almak için gecesini gündüzüne kattı. Tüm çiftçilerimize bol, bereketli ve kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadın başlamasıyla birlikte biçerdöver fiyatlarını belirlemek için toplandık. Toplantı sonucunda mazottaki ve girdilerdeki artışla orantılı olarak hem çiftçimizi hem de biçerdöver esnafını mağdur etmeyecek bir rakam üzerinde anlaşmaya çalıştık. Aldığımız karar doğrultusunda sulu arazide 1 dönüm biçerdöver fiyatı 32 TL, kıraç arazide ise 22 TL olarak belirlendi. Patoslu biçerdöver biçim fiyatı, samanı çiftçiye verilmek şarıyla 55 TL olarak karara bağlanmıştır. Danelik mısırı biçim fiyatı 40, cin mısırı (patlak mısır) biçimi ise 37 TL olarak tavsiye kararı aldık” dedi.

Saman yapan biçerdöverlerin de yaygın olarak kullanıldığını aktaran Başkan Bulut, “Saman yapan biçerdöverlerde çift römorklu iki tonluklar için sulu arazi fiyatı 270 TL olarak belirlendi. Kıraç arazi için ise aynı boyut için 400 TL oldu. Kıraç arazide arpa samanı yapan biçerdöverler için ise 450 TL fiyat açıklamayı uygun gördük” ifadelerini kullandı.

Başkan Bulut, özel fiyat belirlenmesinin çiftçi ile biçerdöver sahibi arasında yapılabileceğini bu fiyatların geneli bağlamayacağını dile getirdi. 5 kilometreden uzak yerdeki samanların ya tarlaya döküleceğini ya da mazot farkı ödenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Bulut, çiftçilerin hasat sırasında dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.