Bıçaklı kavgada kan aktı: 2 yaralı

Elbistan’da çarşı merkezinde omuz atma meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki iki genç yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu Caddesi’nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, her ikisi de 18 yaşında olan M.D. ile E.K. ile 21 yaşındaki O.Ö. arasında omuz atma yüzünden başlayan tartışma bir anda alevlendi. Büyüyen tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında M.D. isimli genç, boğazına ve karın bölgesine, E.K. de göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İki genci de yaraladığı iddia edilen O.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevreyi güvenlik çemberi altına alırken bir yandan da ambulansların kanlar içerisindeki yaralı gençleri hastaneye götürmesi için caddeye gelen trafik akımını kesti. İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı gençler, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildiği öğrenildi.

Polis, olayın failini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.





