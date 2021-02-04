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Bıçaklı kavga 1 ölü

Afşin ilçesine bağlı Emirli mahallesinde arkadaş oldukları belirtilen iki genç arasındaki bıçaklı tartışması kanlı bitti.

Bıçaklı kavga 1 ölü

Olay, Eshab-ı Kehf Külliyesi yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; arkadaş oldukları öğrenilen Cebrail Göç (25) ile Ö.K. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında Cebrail Göç yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göç'ün cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Ö.K.'nın jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

 Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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Bıçaklı Kavga 1 ölü