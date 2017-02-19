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Bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi

Elbistan’da iki kişi arasında başlayan tartışmanın bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucunda 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

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Bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi
 Elbistan’da iki kişi arasında başlayan tartışmanın bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucunda 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Büyüyen ve caddenin karşı tarafında da devam eden tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, 21 yaşındaki S.A.K. isimli genç, göğüs bölgesine isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.A.K., 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.A.K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

S.A.K.’yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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