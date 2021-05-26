Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının parolası şampiyonluk
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının...
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu...
Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak GES’in kurulumuna başlandı
Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak...
Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde ilk 3’e girdik
Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde...
banner191
banner162

Bıçakla yaralama olayında 3 şüpheli tutuklandı

Elbistan’da kaza yapan otomobilde bir şahsın bıçakla yaralanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçakla yaralama olayında 3 şüpheli tutuklandı
banner167

23 Mayıs Pazar gecesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen olayda; 46 VD 399 plakalı otomobil, refüje çarpmıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol ortasında kanlar içerisinde yatan F.K. isimli şahsın bıçakla yaralandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede araçtaki 3 şahsın olay yerinden kaçtığı belirlenmişti. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi altına alınan F.K.’nin ifadeleri doğrultusunda olay yerinden kaçan şahısların kimliklerini belirledi. D.A, S.Ö. ve E.Ö. isimli şüpheliler, polisin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bıçakla Yaralama Olayında 3 şüpheli Tutuklandı