Bıçakla yaralama olayında 3 şüpheli tutuklandı

23 Mayıs Pazar gecesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen olayda; 46 VD 399 plakalı otomobil, refüje çarpmıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol ortasında kanlar içerisinde yatan F.K. isimli şahsın bıçakla yaralandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede araçtaki 3 şahsın olay yerinden kaçtığı belirlenmişti. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi altına alınan F.K.’nin ifadeleri doğrultusunda olay yerinden kaçan şahısların kimliklerini belirledi. D.A, S.Ö. ve E.Ö. isimli şüpheliler, polisin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.