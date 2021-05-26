Bıçakla yaralama olayında 3 şüpheli tutuklandı Elbistan’da kaza yapan otomobilde bir şahsın bıçakla yaralanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:54