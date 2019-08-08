Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık kesiminde kullanılacak bıçakların tamiri ve bakımı için bıçakçılar ve seyyar bileyciler, yoğun mesaiye başladı. Hemen hemen her caddede seyyar bileyci tezgahı kurulurken bazı vatandaşlar da yeni bıçak almak ve mevcutlarının tamirini yaptırmak için de bıçakçılarda işlem yaptırıyor. Bıçakçılar da bayram öncesinde artan yoğunluğa dikkat çekiyor. Vatandaşların genelde bıçak bileylettiğini kaydeden esnaflar, “Bıçağın tanesini 3,5 liradan bileyliyoruz. Tahra ya da nacak ve balta gibi aletler de 10 lira. İşler yoğun. Birkaç gün daha devam eder. Arada bir yeni bıçak satın alanlar da oluyor. Her keseye uygun bıçak satışı yapıyoruz. Kalitesine göre fiyatta yükseliyor. Mangal, şiş ve semaver de soran oluyor. Vatandaşın isteğine cevap verecek ürünleri tezgahımızda bulunduruyoruz” diye konuştular.

Bıçak bileyleten vatandaşlar da, “Kurban etini kesip doğramak başlı başına bir iş. Bu işi hızlı yapabilmek için de bıçağınızın keskin olması gerekiyor. Biz de bayram öncesinde bıçaklarımızı hazırladık” dediler.





