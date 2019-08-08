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Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Elbistan’da Kurban Bayramı’nın en önemli gereçlerinden biri olan bıçaklarını hazırlama telaşına düşen vatandaşlar, bıçakçıların yolunu tutuyor.

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık kesiminde kullanılacak bıçakların tamiri ve bakımı için bıçakçılar ve seyyar bileyciler, yoğun mesaiye başladı. Hemen hemen her caddede seyyar bileyci tezgahı kurulurken bazı vatandaşlar da yeni bıçak almak ve mevcutlarının tamirini yaptırmak için de bıçakçılarda işlem yaptırıyor. Bıçakçılar da bayram öncesinde artan yoğunluğa dikkat çekiyor. Vatandaşların genelde bıçak bileylettiğini kaydeden esnaflar, “Bıçağın tanesini 3,5 liradan bileyliyoruz. Tahra ya da nacak ve balta gibi aletler de 10 lira. İşler yoğun. Birkaç gün daha devam eder. Arada bir yeni bıçak satın alanlar da oluyor. Her keseye uygun bıçak satışı yapıyoruz. Kalitesine göre fiyatta yükseliyor. Mangal, şiş ve semaver de soran oluyor. Vatandaşın isteğine cevap verecek ürünleri tezgahımızda bulunduruyoruz” diye konuştular.
Bıçak bileyleten vatandaşlar da, “Kurban etini kesip doğramak başlı başına bir iş. Bu işi hızlı yapabilmek için de bıçağınızın keskin olması gerekiyor. Biz de bayram öncesinde bıçaklarımızı hazırladık” dediler.



Yerel Manşetler
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Sedat SÖĞÜTLÜ 2 hafta önce

Allah kolaylık versin. Allah bol kazanç nasip etsin bayramınız mübarek olsun. Dede baba mesleği en iyisini yapacağına emin olarak gönül rahatlığıyla gideceğiniz yer Canak hırdavat

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH KAZA,BELA VERMESİN!HAYIRLI İŞLER EMMİOĞLU!

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vatandaş 2 hafta önce

Resimdeki bu arkadaş ta bıçak bilemenin hakkını veriyor. Eline koluna sağlık kardeşimizin.

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Cuma 2 hafta önce

Seyyar teZgahlarda yaptırmadım bu resimdeki arkadaşın yanına gittim kendi işidir diye. Sıra var dedi yapmadi işimi 2 dakikalık iş için bir müşteei kaybetti. Bu işin bayramdan sonrası da var mübarek

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