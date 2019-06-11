Bez bebekler, yüzlerini güldürdü

Elbistan Gençlik Merkezi’nde tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan ‘Amigurumi’ adlı bez bebekler, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü.

Elbistan Gençlik Merkezi’nde gönüllü kadınlar ve gençlerin, ‘Her Çocuğa Bir Bebek’ projesi çerçevesinde yaptıkları ‘Amigurumi’ adlı bez bebekler, hediye edildikleri çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya başladı. El emeği göz nuru ile hazırlanan yaklaşık 500 adet ‘Amigurumi’ bebeklerinin dağıtımına başlandı. Bir kısmı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilerek ülke genelindeki çocuklara dağıtılacak olan bez bebekler, ilçede de çocukların yüzünü güldürdü. Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençler, ‘Her Çocuğa Bir Bebek’ adlı bir proje kapsamında hazırlanan bez bebekleri, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara hediye etti. Birbirinden farklı bez bebekleri alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Projeyle ilgili olarak bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Gönüllü kadınlarımız ve gençlerimiz, el ele vererek ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bez bebek yaptılar. Bebeklerin bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığımız aracılığı ile ülkemizin değişik noktalarında dağıtılacak. Bu süre zarfında da hastanede tedavi gören çocuklarımızın yüzlerini güldürmek istedik. Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek çocuklara hediye ettik. Onların mutluluğu, bu projeye emek veren herkes için en güzel ödül oldu. Bu projeye katılan tüm arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.



















