Beynindeki tümör, küçük Ayçin’i hayattan kopardı

Beynindeki tümör, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ayçin Tatar’ı, hayattan, okulundan ve sevdiklerinden kopardı.

Elbistan’da yaşayan Kürşat ve Canan Tatar ailesinin kızı olan 11 yaşındaki Ayçin Tatar, yaklaşık 10 ay önce rahatsızlandı. Hemen hastaneye götürülen küçük kızın beyninde tümör olduğu tespit edildi. İlkokulu bitirip ortaokula başlamanın sevincini ve heyecanını yaşayan küçük Ayçin ve ailesi, aldıkları bu kötü haber karşısında adeta yıkıldı. Eğitimine devam etmek isteyen ve Ali Tekinsoy Ortaokulu’na kayıt yaptıran Ayçin, hastalığı nedeniyle derslere giremedi. Hastalığı, ortaokuldaki ilk karnesini almayı düşleyen Ayçin’in bu hayalinin yarım kalmasına neden oldu. Tedavisine Kayseri’de devam edilen Ayçin’in sağlık durumu, yaklaşık 1 ay önce iyice kötüleşti. Hastanede tam tedaviye başlanılan Ayçin’in küçük bedeni hastalığa yenik düştü. Ayçin, önceki gün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.