Beyin ve Sinir Cerrahı Kaya’ya plaketli veda

Elbistan Devlet Hastanesi’nde 2018 yılı Aralık ayından beri başarı ile görev yapan, Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Mustafa Kaya, Mustafa Kemal Üniversitesi’ne Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Görevlisi olarak atandı. İlçeden ayrılarak yeni görevine başlayacak olan Kaya, mesai arkadaşlarına veda ziyaretinde bulundu. Kaya’ya, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından, ilçedeki başarılı hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Başhekim Yasım, Op. Dr. Mustafa Emrah Kaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Op. Dr. Mustafa Emrah Kaya da, Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



