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Beyazay yönetiminden nezaket ziyareti

Türkiye Beyazay Derneği Elbistan Şubesi’nin yeni yönetimi, Kaymakam Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret etti.

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Beyazay yönetiminden nezaket ziyareti

            Türkiye Beyazay Derneği Elbistan Şubesi’nin yeni yönetimi, Kaymakam Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret etti.

            Beyazay Derneği Elbistan Şube Başkanı Yahya Marangoz, Başkan Yardımcısı Seniha Küsmen ve dernek üyesi Şaban Arıkan’ı misafir eden Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

            Elbistan’daki engelli vatandaşlara yönelik çeşitli faaliyetler içerisinde olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Yahya Marangoz, engellilerin iş sahibi olabilmeleri için meslek kursları açmak amacıla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

            Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, Beyazay Derneği Elbistan Şubesi’nin yeni yönetimine başarı dileklerini ileterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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mustafa marangoz 1 hafta önce

Çalışmalarınızda başarılar dilerim sayın başkanım.

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