Beyaz örtü, bölgeyi kapladı

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Elbistan-Malatya ve Elbistan-Darende karayolunda sürücüler, kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşarken taşıma merkezi olan Karamağara, Gücük ve Karahasanuşağı’nda okullar 2 Aralık 2016’da 1 günlüğüne tatil edildi.

Elbistan’da Çarşamba gecesi başlayan kar yağışı, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece etkisini gösterdi. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 4-5 cm’ye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 10-15 cm’yi buldu. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kar yağışı sonrasında oluşan tipi ise özellikle Elbistan-Malatya ve Elbistan-Darende yolunda sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Bakımevi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yolları açmak için gece boyunca uğraş verdi. Elbistan-Nurhak, Elbistan-Ekinözü arasındaki karayolları ile yüksek kesimlerdeki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayollarında ve grup yollarında kapanan bölge bulunmuyor.

Diğer yandan, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ise, taşıma merkezlerine gidiş-gelişlerde yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla okullar 1 gün tatil edildi. Elbistan Kaymakamlığı, Karamağara, Gücük ve Karahasanuşağı Mahalleleri’nde bulunan taşıma merkezi okulların 2 Aralık 2016 günü tatil edildiğini duyurdu. Söz konusu bölgede yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bildirildi.

İlçe merkezinde ve diğer okullarda ise eğitime devam edildi.



