Beyaz, Elbistan’ın tarihi dokusunu ortaya çıkaracak projeyi yerinde inceledi

Beyaz, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte kentin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak projenin uygulama alanında incelemeler yaptı.

Elbistan Belediyesi’nin ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan ve Elbistan’ın tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkaracak proje ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır-Sur Koruma Amaçlı İmar Planı ve Sur’un yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmaları sürdüren ekibin başında yer alan AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz da bu kapsamda Elbistan’a gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’den çalışmalar ve proje hakkında bilgiler alan Beyaz, ilçedeki programını Mükrime Hatun Kültürevi’ni ziyaret ederek tamamladı.

Beyaz’ın ziyaretiyle ilgili olarak bir değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin tarihi dokusunun korunması ile ilgili bir kent rehberi hazırlandığını söyledi. Beyaz’ın da bu konudaki birikimlerini projeye katacağını ve yol haritasının belirlenmesi noktasında fikirlerini aldıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, “Diyarbakır eski Milletvekilimiz Mine Lök Beyaz Hanımefendi, tarihi kent merkezimiz ve Elbistan’daki tarihi dokunun korunması ve oluşturulması ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi dokunun korunması ile ilgili kent rehberi hazırlanması, kullanılan yapı malzemelerin sınıflandırılması, ulaşımdaki yaşanan sorunlar, mimari dokunun yenilenmesi, kentsel dönüşüm ve yeni kentsel revizyonun yapılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve değerlendirmeler yapmak için burada” dedi.

















