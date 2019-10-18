Beton santralinin temeli atıldı

14’ü merkez, 79’u da kırsal olmak üzere 93 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olan Elbistan Belediyesi başta kilit parke üretimi ve inşaat işleri gibi alanlarda yapım maliyetlerini düşürmek adına önemli bir hamle gerçekleştirdi. Elbistan Belediyesi, bir süre önce hazırlıkları tamamlanan beton santralinin temelini atarak kurulum işlemlerine başladı. Beton üretimini bundan sonra kendi imkânları ile yapacak olan Elbistan Belediyesi, özel sektörden beton alımını bırakarak altyapı hizmetlerinde kullanılacak malzemeleri kendi imkânları ile yaparak hem de fazla hizmet sağlamayı hem de maliyetleri önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Beton santralinin kurulum aşamasına ilişkin olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu tesisin, son teknoloji ile donatılacağı ve belediye hizmetlerinde maksimum verim ve kazanç hedeflendiği vurgulandı.

Tesisin, kısa ve uzun vadede belediye bütçesi yönünden büyük katkı sunacağının da altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan Belediyesi olarak, kilit parke ve bordür taşı üretimi başta olmak üzere inşaat işlerinde kendi ürettiğimiz betonu kullanmak için bir beton santrali projesi kurulumu çalışmalarına başlamıştık. Tesisimizin temelini atarak proje aşamasından uygulama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Son teknolojiye sahip olacak tesisimiz faaliyete alındığında belediye hizmetlerinin yapım maliyetlerinin ciddi oranda düşüreceğiz. Elbistan Belediyesi, özel sektörden beton alımına son vererek kendi üretim imkânlarımızla kenti betonumuzu elde etmiş olacağız. Bu çalışma hem maliyet anlamında belediyemizin elini kuvvetlendirmiş olacak, hem de altyapı proje süreçlerimizi hızlandırmış olacak.”