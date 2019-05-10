Beton pompası borusu üzerine düşen işçi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden otoyol inşaatında kırılan beton pompa borusu Abbas Sertdemir (44) isimli işçinin üzerine düştü. Başına aldığı ağır darbe ile yere yığılan talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Soma Cumhuriyet Savcılığının olay yeri incelemesinin ardından Sertdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Afşin ilçesi Altunelma Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sertdemir’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.











