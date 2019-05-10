banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beton pompası borusu üzerine düşen işçi yaşamını yitirdi

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Afşinli işçi hayatını kaybetti.

Beton pompası borusu üzerine düşen işçi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden otoyol inşaatında kırılan beton pompa borusu Abbas Sertdemir (44) isimli işçinin üzerine düştü. Başına aldığı ağır darbe ile yere yığılan talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Soma Cumhuriyet Savcılığının olay yeri incelemesinin ardından Sertdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Afşin ilçesi Altunelma Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sertdemir’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.





banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz Kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Afşinli GAZÎ 2 hafta önce

Allah mekanını cennet etsin inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
C kal 2 hafta önce

Hak rahmet edsin yeri nur olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir berut 2 hafta önce

Mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
isa özel 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119