Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Sevdilli Mahallesi’ne bağlı Han mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Malatya istikametine doğru seyir halinde olan 27 AEN 802 plakalı beton mikseri, sürücüsü Erkan D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen kamyonun, beton haznesi yerinden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, beton mikserinin sürücüsü Erkan D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.