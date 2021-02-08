Beşir Derneği Elbistan Temsilciği’nde bayrak değişimi

Yaklaşık 5 yıldır Elbistan Beşir Derneği Temsilciliği hizmetini yürüten Fehmi Gözükara, görevini Şıh Muhittin Çoban’a devretti. Gözükara, Elbistan halkına vermiş oldukları maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gözükara, gönüllere dokunup yetimlere kucak açan Elbistan halkının tüm hayırlarda daima yanlarında olduklarını vurgulayarak şimdiye dek yapılan tüm hizmetlerin “Kim bir hayra vesile olursa o hayrı işlemiş gibidir“ Hadis-i Şerif’i doğrultusunda Elbistan halkı ve bağışçılarına ait olduğunu söyledi.

Beşir Derneği Elbistan Temsilciliği’ne atanan Şıh Muhittin Çoban ise; şöyle konuştu:

“Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgını nedeniyle Beşir Derneği yardım ve destek çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Nitelikli insani yardım modeli ile ihtiyaç sahibi aileler, kendilerine tanımlanan kartlar ile paylaşım noktası olan bölgelerdeki sosyal marketlerden ücretsiz olarak alışveriş de yapabiliyor. Ancak, paylaşım noktası olduğu halde oraya gidemeyecek durumda olan veya bulunduğu bölgede paylaşım noktası olmayan yerlere siparişleri dernek gönüllüleri aracılığıyla ulaştırılıyor. Zor dönemler geçirdiğimiz bu zamanda halkımızın yanında her zaman olduk olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de ve dünyada su kuyuları açma, Suriye’de briket ev, kan bağış organizasyonları, Ramazan ayı iftar programları, kumanya ve erzak yardımları, sıcak yemek faaliyetleri, yetim giydirme vekâleten kurban kesimi gibi pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.”

Çoban, son olarak, hayırsever vatandaşlara seslenerek hizmetlerin büyümesi için sizler de zekat, ayni ve nakdi yardımlarımız derneğimize bağışlayarak hayra vesile olabileceklerini söyledi.