Beşir Derneği, 2 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi

Beşir Derneği Elbistan Temsilciliği tarafından, ‘Halep İçin Uzat Elini’ ismiyle başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinden oluşan 2 tır, dernek yöneticileri tarafından uğurlandı.

Dernek Temsilcisi Fehmi Gözükara, yurt genelinde başlattıkları kampanyanın Elbistan ayağında topladıkları yardım malzemelerinin Suriyeli muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi.

Gözükara, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Halep’te yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her şekilde göstermek için ‘Halep İçin Uzat Elini’ kampanyasını devam ettirmekteyiz. Organize ettiğimiz yardım toplama çalışmalarımız Semerkand Vakfı ile ortak olarak devam etmektedir. Bugün göndermekte olduğumuz bu gıda malzemeleri hiç beklemeden direk Reyhanlı’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısındaki Kızılay Toplama Merkezine aktarılacak ve buradan da en geç Çarşamba günü Suriye’ye geçirilecektir. Beşir Derneği’ne yapacağınız ayni ve nakdi bağışları Gıda Bankacılığı kapsamında verginizden düşürebilirsiniz. Bu kampanya için gelen ayni ve nakdi bağışlar başta Halepliler olmak üzere Suriyeliler ve diğer tüm ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır. Ayni malzeme temin edemeyen bağışçılarımızın nakdi yardımları Suriye Halep Yardımları kapsamındaki ihtiyaçlarda tüm ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır” diye konuştu.