Besi OSB’ye bölge müdürü alınacak

Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım aşamasına geçilmesi için çalışmalar hızla sürüyor. Bu çerçevede Elbistan Besi OSB’de ilk personel alımı ilanı bölge müdürü için yayımlandı.

Bölge müdürü kadrosu için yayımlanan ilanda Elbistan nüfusuna kayıtlı adaylar tercih sebebi sayılacak. Adaylarda, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, İnşaat ve Endüstri Mühendisliği gibi lisans programlarından mezun mezun olma şartı aranacak. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmayan ve Elbistan’da oturmayı kabul etmeyen adaylar başvuru yapamayacak. İdarecilikte veya kendi uzmanlık alanında en az iki yıllık tecrübe sahibi olan, 40 yaşını geçmeyen, B sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Adaylar 16 Ağustos 2021 tarihine kadar bir adet fotoğraflı özgeçmişlerini [email protected] adresine ileterek, başvurularını online yapacaklar. Adaylar özgeçmişlerinde, üniversite giriş yüzdelik dilimlerini, eğitimlerini, diploma notlarını, lisansüstü derecelerini, iş tecrübelerini ve varsa KPSS puanı gibi nicel özelliklerini açıkça belirtecekler.

Müracaat şartları tutan adaylar arasından tecrübeleri, varsa KPSS sınav puanı, diploma notu, üniversite giriş yüzdelik dilimi gibi kriterleri esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 10 kişi mülakata çağrılacak. Başarılı bulunan aday, mülakatta ve özgeçmişinde beyan ettiği hususlara dair bilgi ve belgeleri işe alım öncesinde ibraz etmek sorumluluğunda olacak.