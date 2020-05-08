Besi OSB’nin askı sürecindeki ÇED raporuna nihai onay

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Valiliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde 4 bin dönümlük alanda kurulacak Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmıştı. Olumlu olarak değerlendirilen ÇED Raporu için kanunda belirtilen 1 aylık askı süreci, doldu. Askı sürecinde itirazlar değerlendirildi. Son hali verilen ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi. Proje ile ilgili olarak komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verildi.

Elbistan Tarıma Dayalı Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) besi işletmeleri, et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak.

Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde toplamda 1.843 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Kurulması planlanan 4 MW gücündeki biyogaz tesisi ile Elbistan TDİOSB'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılanacak. İşletmelerin çatıları güneş enerjisi ile donatılmaya uygun olarak tesis edilerek elektrik ihtiyaçlarının büyük kısmını güneş enerjisinden üretmeleri sağlanacak. Elbistan TDİOSB’de 500 baş kesim kapasiteli et kombinası kurulacak.

İşletmelerde yetiştirilen besilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yem üretim fabrikası tesis edilecek ve halk arasında; sanayi yemi, fabrika yemi, karma yem diye bilinen kesif yem, silaj ve hazır yem üretilecek. Et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi kurularak kemik unu üretilecek. İşletmelerin faaliyete başlaması ile birlikte veteriner hekim, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, hayvan bakıcısı, muhasebeci, gıda mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, güvenlik personeli, şoför, gıda teknikeri meslek gruplarından ve tarım işçisi, kalifiye işçilerden oluşan çalışan grubu proje kapsamında istihdam edilecek.