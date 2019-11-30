Besi OSB’de yeni dönemin kapısı aralandı

Yüzde 60 oranında Elbistan ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak dev projenin bundan sonraki aşamalarında tüzel kişiliğin oluşturulması, müteşebbis heyetin belirlenmesi ve tahsis işlemleri hızlı bir şekilde yapılacak.

Besi OSB projesinin hayata geçirilmesinde öncülük eden Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, uzun ve zorlu bir maratonun sonunda önemli bir aşamanın geçildiğini belirterek, “İnşallah bundan sonra daha hızlı koşacağız ve bu dev projeyi ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile ilçeye Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi kurulması için başlatılan çalışmaların ÇED Raporu sürecini sonlandıracak İnceleme-Değerlendirme Komisyonu toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminde yer alan ÇED Raporu hakkında kurumların görüşleri değerlendirildi. Toplantı sonucunda ÇED Raporunun nihai edilmesine karar verildi. Bu karar, önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacak ve askı süresinin tamamlanmasıyla birlikte de diğer prosedürler peş peşe yerine getirilecek.

ÇED Raporu ile ilgili verilen nihai kararı değerlendiren Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, büyük emek ve mesai harcanan projede bu aşamaya ulaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

ETSO, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında hayata geçirilecek Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi projesinin ilçedeki birçok sektörü harekete geçireceğini anlatan Başkan Paksoy, “Tam kapasiteye ulaştığımızda ilçemiz ekonomik yönden ciddi bir döngüye kavuşacak” dedi.

İlçeye bağlı Doğan ve Evcihüyük mahalleleri arasındaki 4 bin dönümlük alanı kapsayan Elbistan TDİOSB’nin, 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık işletmeden oluşacağının bilgisini veren Başkan Paksoy,

“Yıllardır üzerinde çalıştığımız bu önemli projenin hayata geçmesi için en önemli prosedürlerden biri tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Elbistan TDİOSB’nin vücut bulması için adım atabileceğiz. Aşama aşama giderek tüzel kişilik kazandıracağız ve müteşebbis heyet oluşturulacak. Daha sonra da arsa tahsis işlemleri yapılacak. Projede muvaffak olduğumuzda ise Türkiye’nin en büyük besi organize sanayi bölgelerinden birini Elbistan’ımıza kazandırmış olacağız. Toplamda 60 bin başlık bir kapasiteye sahip olacak Besi OSB sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak binlerce insanımız için yeni ekmek kapısı açılacak. İlçemizin ekonomisi için milyonlarca lira katma değer sağlayacak bu proje hayvancılık, tarım ve bunlara bağlı yan sektörlerin de gelişmesinin önünü açacak” ifadelerini kullandı.