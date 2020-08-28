Besi çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

Yangın, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tutuşan saman balyalarından çıkan duman ve alevler, kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun uğraş verdi. Yangının büyümemesi için itfaiyenin müdahalesine ek olarak Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri devreye girdi. Yangın saatlerce süren çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

Olayda, üzerine yanan saman balyası düşen bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırılırken tonlarca saman da küle döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.