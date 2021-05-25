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Besi çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

Elbistan’da bir besi çiftliğinin saman deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri ile müdahale edilirken tonlarca saman küle döndü.

Besi çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu
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Yangın, ilçeye bağlı Çatova Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tutuşan saman balyalarından çıkan duman ve alevler, kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 7 araçla birlikte olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun uğraş verdi. Yangının büyümemesi için itfaiyenin müdahalesine ek olarak iş makineleri devreye girdi.

Yangının çiftliğin diğer bölümlerine sıçramaması için tüm çaba harcanırken tonlarca saman da kül oldu. Yangının, olay yeri yakınlarında kaynak yapıldığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi.

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