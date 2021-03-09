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Berberler Odası’ndan kuaförlere anlamlı hediye

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz, ilçedeki kuaförlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ’40 yıl hatırı vardır’ diye kahve ve fincan seti hediye etti.

Berberler Odası’ndan kuaförlere anlamlı hediye
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Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası, ilçede faaliyet gösteren kuaförlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kahve fincan seti hediye ederek kutladı.

Etkinlikle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Mükremin Alagöz, “Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir çalışa yaptık. ’40 yıl hatırı olsun’ diye kahve ve fincan seti hediye ettik. İlçemizdeki bayan kuaförü ve güzellik merkezi işletmecilerimizi ziyaret ederek hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık hem de hediyelerini verdik. Kendilerine hayırlı işler ve bol kazançlar temenni ediyoruz” dedi.

Kuaförler de Başkan Alagöz’e nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.

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Berberler Odasından Kuaförlere Anlamlı Hediye