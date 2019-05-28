Berberler, bayram nedeniyle Pazar günü de hizmet verecek

Uzunca süredir pazar günleri tatil yapan Elbistanlı berberler, Berberler ve Kuaförler Odasının aldığı karar ile bayrama kısa bir süre kaldığı için bu Pazar günü tatil yapmayacak. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz, “Berberlerimize her hafta pazar günleri hafta tatili yaptırmaktayız. Uzun süredir de bu geleneği sürdürüyoruz. Bazı günler istisna uygulayarak pazar günleri de çalışıyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramı pazar günlerine yakınsa berberlerin pazar günleri çalışmasına izin veriyoruz. Bu doğrultuda da 2 Haziran Pazar günü ilçemizdeki tüm berberlerimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

Her bayram öncesinde berberlerde yaşanan sıkışıklığın önlenmesi için vatandaşlardan saç tıraşlarını son güne bırakmamalarını istediklerini kaydeden Alagöz, “Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Öteden beri gelenek haline gelen bayram tıraşları nedeniyle vatandaşlarımızın son günlere kalmamalarını öneriyoruz. Genel anlamda saç tıraşı olacak beyler veya boya, perma ve röfle yaptıracak bayanların, daha kaliteli ve daha rahat hizmet alabilmeleri için son günlere kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Şuanda esnaf arkadaşlarımız gece geç saatlere kadar hizmet sunmaya devam ediyorlar. Bu vesile ile tüm Elbistan halkının Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



