Berberler, 17 Mayıs Pazar günü açık olacak

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz, ilçedeki tüm berber ve kuaförlerin, ülke genelindeki meslektaşları ile birlikte koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 45 gün kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs itibariyle işbaşı yaptıklarını söyledi.

Berberlerin pandemi süreci nedeniyle kapalı olması ve yaklaşan bayram dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için 17 Mayıs Pazar günü de çalışma kararı aldıklarını belirten Alagöz,

“Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda berber ve kuaförlerimiz pandemi sürecinden dolayı 45 gün hizmet veremedi. 11 Mayıs itibariyle işyerlerimizi tekrar açsak da bir dizi tedbirler almamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğiz. Randevu sistemimizi hayata geçirdik. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmiyoruz. İnsan sağlığını yakından ilgilendiren bu kararlar nedeniyle de hizmet alacak kişi sayısında bir düşüş yaşanıyor. Bu neden ve bayram nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için tüm berberlerimiz 17 Mayıs Pazar günü de sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında açık olacak. Hemşerilerimize, bayrama sayılı günler kala mağduriyet yaşamamaları için randevularını erkenden almalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.