Berberden koronavirüse karşı brandalı önlem

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 45 günlük aradan sonra tekrar açılan berberler, birçok yeni kuralla birlikte hizmet sunmaya başladı. Tek kullanımlık malzemeler, koltuklar arasında sosyal mesafe kuralı, randevu sistemi ile çalışma gibi birçok uygulama berberlerin çalışma sistemlerinin en önemli unsurları oldu. Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi’nde berber dükkanı işleten Mehmet Cücük, zorunlu olan tedbirlere ek olarak hem müşterilerinin hem de kendi sağlıklarını korumak için koltuklar arasına şeffaf branda çektirdi.

En önemli konunun müşterilerin sağlığı olduğunu ifade eden berber Mehmet Cücük, “İşyerlerimizi 11 Mayıs itibariyle tekrar açtık. Uzun aradan sonra belli koşulların sağlaması çerçevesinde tekrar hizmet veriyoruz. Müşterilerimize daha hijyenik bir ortamda hizmet vermek için tüm önlemlerimizi aldık. Açılıştan önce tüm malzemelerimizin dezenfektasyon işlemlerini tamamladık. Randevulu sisteme geçtik. Maske ve siperlik kullanmadan tıraş yapmıyoruz. Her müşteriden sonra hizmet verdiğimiz bölgeyi ve kullanacağımız malzemeleri dezenfekte ederek sonraki müşteriyi alıyoruz. Tek kullanımlık malzemelerimiz bulunuyor” dedi.

Müşterilerin sağlığı için koltuklar arasındaki etkileşimi sıfıra indirmek amacıyla şeffaf branda çekmeye karar verdiklerini anlatan berber Mehmet Cücük, “Tabi burada üzerinde durduğumuz en önemli konu müşterilerimizin sağlığı. Biz de bu açıdan hem müşterilerimizin kafasında soru işareti kalmasın hem de daha üst düzey bir koruma sağlamak için koltuklar arasına şeffaf branda çektirdik. Böylece de sosyal mesafe kuralını pekiştirmiş olduk. Bu branda sayesinde bir müşteri diğerini hiçbir şekilde görmüyor. Fiziksel temas imkanı da ortadan kalkıyor. Müşterilerimiz de bu sistemi çok beğeniyorlar. Kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getiriyorlar” şeklinde konuştu.