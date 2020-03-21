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Berber ve kuaförler, saat 18.00’den sonra kapanacak

İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibariyle durdurulmasına ilişkin bir genelge yayımladı.

Berber ve kuaförler, saat 18.00’den sonra kapanacak
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 İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


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