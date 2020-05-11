Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Koronaviüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri 22 Mart’ta durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elbistan’da da randevularını daha önce oluşturarak müşterilerini kabul eden berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu ve kesim önlüğü gibi önlemlerle faaliyete başladı. Elbistan Belediyesi de bu kapsamda ilçedeki 102 berber ve 60 da bayan kuaföründe dezenfektasyon çalışması yaptı. Yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler, belediye ekiplerince açılış öncesinde dezenfekte edilerek gerekli tüm önlemleri alınmış oldu.

Elbistan Belediyesi’nden dezenfekte çalışmalarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde berber ve kuaför salonları da salgın sürecinde kapatılmışı. Salgının yayılma hızının azalmasıyla birlikte kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda da berber ve kuaför salonlarının da yeniden çalışmaya başlamasına izin verildi. Bu karar doğrultusunda ilçemizdeki 102 erkek berberi ile 60 bayan kuaföründe, açılış öncesinde dezenfekte işlemi yapılmıştır. Halkımızın sağlığı için üzerimize düşen tedbirleri, büyük bir titizlik ve ciddiyet içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz” denildi.

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz de, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ekibine dezenfekte çalışmalarından dolayı teşekkür etti.