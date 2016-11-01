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‘Benimde Bir Fikrim Var’ köşesine büyük ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen Uluslarlarası III. Kitap ve Kültür Fuarı’nda değişik konseptler ilgi odağı oldu.

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‘Benimde Bir Fikrim Var’ köşesine büyük ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen Uluslarlarası III. Kitap ve Kültür Fuarı’nda değişik konseptler ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nin çıkış bölümüne yerleştirilen ‘Benimde Bir Fikrim Var’ panosuna ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Öğrenciler başta olmak üzere insanların dikkatini çeken ‘Benimde Bir Fikrim Var’ panosuna vatandaşlar fikirlerini küçük kâğıtlara yazarak panoya iğneliyorlar. Fikirlerin yazıldığı kağıtlar günlük olarak toplanarak, değerlendirmeye alınıyor.

Fuarı ziyaretinde panoyu inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başkan Erkoç pano ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu yıl arkadaşlarımız değişik bir konsept uyguladılar. Bu pano ile fuarı ziyarete gelen insanlarımızın fikirlerine önem verdiğimizi halkımıza göstermek adına bu panoyu yerleştirdik. Burada yazılan fikirler günlük olarak toplanıyor ve fuarın sonunda değerlendirilecek. İçlerinde ilginç olan ve yapılabilirlik durumu olan fikirler değerlendireceğiz” dedi.

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Elbistan 2 ay önce

Benimde fikrim şu asfalt örnek veriyorum saraykent yolu asfaltlandi 1hafta sonra alt yapi icin logar kapaklarini destiler şimdi ise gidelim sonucu gorelim ŞU GŪZELÏM ASFALTA YAZIK OLDU

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