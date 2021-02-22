“Benim gözümden Elbistan” yarışmasında fotoğraf gönderme süresi uzatıldı

Elbistan Belediyesi, kentin yaşamını, tarihi ve kültürel özelliklerini anlatan en güzel fotoğrafları belirlemek için ‘Benim gözümden Elbistan’ temalı bir yarışma düzenlemişti. Yarışmaya tüm amatör veya profesyonel katılımcıların açık olacağı ve kesinlikle ücret alınmayacağı belirtilmişti. Sadece, ilçe sınırları içerisinde çekilmiş fotoğrafların kabul edileceği yarışmada; renkli, siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla katılım yapılabileceği açıklanmıştı. Fotoğraflar dijital ortamda olacak ve başvuru formuyla birlikte CD'de teslim edilmesi istenen yarışmada her katılımcının en çok 5 eser gönderebileceği şartı konmuştu. Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son eser teslim tarihi olan 26 Şubat 2021 günü mesai saati sonuna kadar Belediye Basın Müşavirliğine elden teslim edilmesi ya da teslimat yerine zamanında ulaşacak şekilde gönderilmesi istenmişti.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 26 Ocak 2021 tarihinde başlayan ve 26 Şubat’ta sona erecek olan fotoğraf yarışmasının son başvuru süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi.

Açıklamada, “Gerek pandemi koşulları, gerek mevsim şartları, gerekse vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek ve talep üzerine yarışmamızın son başvuru süresi 1 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.