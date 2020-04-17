Belediyeye gelen vatandaşlar dezenfeksiyon tünelinden geçecek

Elbistan Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sisleme yöntemi ile çalışan ve insanların tepeden tırnağa dezenfektasyonunda önemli bir araç olan dezenfeksiyon tüneli, belediye binası girişine kuruldu.

Sistemin kullanımı hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgınına karşı mücadele ederken bir yandan da yayılımını engellemek adına tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda belediye binamıza gelen vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfeksiyon tüneli kurduk. Tünelin içerisine girmek isteyen kişi ilk olarak girişte bulunan dezenfektan ile ellerini, ardından da dezenfekte edilmiş paspastan geçiyor. Daha sonra sensor algılamasıyla otomatik olarak sisleme mekanizması devreye giriyor. Sisleme yöntemiyle dezenfeksiyonda nozullardan gelen dezenfektanlı sıvı, sis bulutu haline dönüştüğünden, kişi üzerinde ıslaklık yapmadan sisin değdiği tüm alanlardaki mikroorganizmalara ulaşarak, virüs ve bakterileri dezenfekte yöntemi ile yok etmektedir. Kurulan dezenfeksiyon tüneli gün içinde daima kullanıma açık bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.







