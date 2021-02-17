Belediyenin araç takip sistemi canlı olarak izlenebilecek

Her daim denetime açık bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hizmet ettiklerini vurguladı.

Başkan Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “Şeffaf belediyecilik anlayışı ile başlattığımız hizmet anlayışımız kapsamında, tüm ihalelerimizi ve meclis toplantılarımızı canlı yayın olarak veriyoruz. Yaklaşık bir yıl önce kurumumuza ait tüm araçlara, amaçları doğrultusunda ilçeye daha iyi hizmet yapması için araç takip sistemi kurmuştuk. Amacımız harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesini, denetlenmesini, verimliliğini, takibini, hangi şoför tarafından kullanıldığını, detaylı raporlama ile görebilmekti. Bu sistemle sahadaki verimliliği artırarak, beraberinde yakıtta israfın da önüne geçilmesini amaçlamıştık” dedi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, sorgulanabilir belediyecilik anlamında bir ilke daha imza attıklarını belirterek, “Bugün de Türkiye’de bir ilke imza atarak araç takip sistemimizi canlı yayına açtık. Artık vatandaşlarımız, belediyemiz internet sitesinden hangi aracın nerede olduğunu canlı olarak görebilecek. Gerek belediyemize ait olan, gerekse kiralama usulü ile çalışan araçlarımıza vardiya usulüyle iki şoför görevlendirilmiştir. Bu araçlar, taşıt görevlendirme emri ile çalışmakta olup, araçların hangi göreve hangi saatte gidip geldikleri mutat şekilde kontrol edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Gürbüz, açıklamasının sonunda, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, bu şehri bize emanet eden vatandaşlarımıza hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalıştık. Şunu çok iyi biliyorduk, 142 bin insanımızın emaneti omuzlarımızda idi, bu nedenle belediyemizin tek kuruşunu dahi israf etmeden çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.





