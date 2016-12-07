Belediye’den şehit aileleri ve gazilere jest

Elbistan Belediye Encümeni aldığı karar ile Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilere
Vatanın birlik-beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için hayatını hiçe sayarak bu uğurda şehit olan kahramanların yakınları ile gazilere Elbistan Belediyesi’nden jest yapıldı.
Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ve Encümen kararı ile belediyemiz bünyesinde işletilen Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilerimize yapılan kahve ve sıcak içecek ikramlar ücretsiz olacaktır. Vatanın birlik-beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için hayatını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimize ne yapsak azdır. Bu vatan için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalar dileriz.”
Sehit ve ailelerine ne yapsak azzz...
ALLAH'im bu güzel mertebeyi her muslumana nasibi muesser etsin..
Sehit ve ailelerine saygim sonsuz..
Ateş dustugu yeri deyil hepimizi yakiyor...
ŞEHİT ve ailelerine YÜCE YARADANIM sabir İNSAN eylesin (Aminnn )..