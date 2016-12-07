Belediye’den şehit aileleri ve gazilere jest

Elbistan Belediye Encümeni aldığı karar ile Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilere kahve ve sıcak içecek ikramlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

Vatanın birlik-beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için hayatını hiçe sayarak bu uğurda şehit olan kahramanların yakınları ile gazilere Elbistan Belediyesi’nden jest yapıldı.

Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ve Encümen kararı ile belediyemiz bünyesinde işletilen Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilerimize yapılan kahve ve sıcak içecek ikramlar ücretsiz olacaktır. Vatanın birlik-beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için hayatını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimize ne yapsak azdır. Bu vatan için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalar dileriz.”



