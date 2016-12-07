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Belediye’den şehit aileleri ve gazilere jest

Elbistan Belediye Encümeni aldığı karar ile Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilere kahve ve sıcak içecek ikramlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

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Belediye’den şehit aileleri ve gazilere jest

Elbistan Belediye Encümeni aldığı karar ile Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilere kahve ve sıcak içecek ikramlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

Vatanın birlik-beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için hayatını hiçe sayarak bu uğurda şehit olan kahramanların yakınları ile gazilere Elbistan Belediyesi’nden jest yapıldı.

Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ve Encümen kararı ile belediyemiz bünyesinde işletilen Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde, şehit yakınları ve gazilerimize yapılan kahve ve sıcak içecek ikramlar ücretsiz olacaktır. Vatanın birlik-beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için hayatını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimize ne yapsak azdır. Bu vatan için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalar dileriz.”

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Elbistanli... 2 hafta önce

Sehit ve ailelerine ne yapsak azzz...
ALLAH'im bu güzel mertebeyi her muslumana nasibi muesser etsin..
Sehit ve ailelerine saygim sonsuz..
Ateş dustugu yeri deyil hepimizi yakiyor...
ŞEHİT ve ailelerine YÜCE YARADANIM sabir İNSAN eylesin (Aminnn )..

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Elbistanlı 2 hafta önce

Hakkımız helali hoş olsun. Ama orda sabah akşam yiyip içen ve değnekçilik yaptığını zannedip yiyip içenlere hakkımız HARAM olsun.

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ali 2 hafta önce

encümen bide binlik kararını alsın bi zahmet imarlar 1 yıldan beri bekliyor

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FATIH 2 hafta önce

GÜZEL BİR HAREKET...

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TUNCAY KAYA 2 hafta önce

iyi bir çalışma ama bence caya corbaya gerek yok biraz ilgi ve alaka gösterseniz yasadıgımız bazı olumsuz olaylarda sehit aileleri baska bişey istemeyiz

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