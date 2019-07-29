Belediyeden sahil yolu ve asfaltlama takvimi hakkında açıklama

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sahil yolu projesinin devamı niteliğinde Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya 4 şeritli bir kavşak yapılacağının bilgisi verilerek, Semerkant Caddesi’ndeki yol genişletme çalışmalarının da 1 hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Elbistan’ın, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarının sıcak karışım asfaltla yenilenmesi için de 3 bin 600 tonluk asfalt ihalesinin 15 Ağustos’ta yapılacağı kaydedildi.

Sahil yolunun, Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği noktada taş duvar çalışmalarına ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, “Kaynarca mevkiinde bir taş duvar çalışmamız var. Sahil yolundan Pınarbaşı Caddesi’nde oluşacak trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla 4 şeride çıkaracak bir genişleme çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamız da bitmek üzere. Taş duvar da bittiğinde sahil yolumuz kullanıma açılacaktır. Semerkant Caddesi’nde de genişletme çalışması yapıyoruz. Pınarbaşı’na ulaşım noktasında önemli bir aks olan Semerkant Caddesi’ndeki çalışmalarımızı 1 hafta içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz. 4-5 kilometre uzunluğundaki Semerkant Caddesi’nin, Kerkük Caddesi’ne ve Hocazade Mezarlığı’na birleşim noktası 200 metre olacak. Altyapısı bittikten sonra sıcak asfalt yapacağız. Bu yol tamamlandığında Sahil Yolu ve hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki trafikte bir rahatlama sağlayacağız” denildi.

Cadde ve sokakların sıcak karışım asfaltla yenilenmesi işinin de 2 koldan yürütüleceği vurgulanan açıklamada, “Daha önce açıkladığımız 3 bin 600 tonluk asfalt ihalemiz vardı. Bu büyük projede bitüm ihalesini Ağustos ayının 15’inde yapacağız. Yapım ihalesine ise 4 gün sonra yani ayın 19’unda çıkılacak. Şehirde altyapıdan dolayı bozulan yolların biran önce yapılması için hem yüklenici firma hem de belediye ekiplerimiz 2 koldan çalışmaya başlayacağız. Altyapısı biten noktalardan başlayarak çalışma yapacağız” ifadeleri kullanıldı.







