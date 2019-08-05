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Belediye’den Pınarbaşı’nda yeni bir hizmet daha

Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı’nda özel şahıslar tarafından işletilen kafeterya, ‘En İyi -En Kaliteli -En Ekonomik Hizmet’ anlayışıyla Elbistan Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Belediye’den Pınarbaşı’nda yeni bir hizmet daha
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Haftanın her günü ailece vakit geçirmek, dinlenip huzur bulmak isteyen Elbistanlı vatandaşların tercih ettiği Pınarbaşı’nda sürekli yeniliklere imza atan Elbistan Belediyesi, kafeteryaları kendi bünyesinde işletmeye başladı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemizin özellikle yaz aylarında en sık ziyaret edilen Pınarbaşı mesire alanında vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirmeleri için her türlü tedbirlerimiz devam ediyor. Mesire alanımızda bulunan ve özel kişiler tarafından çalıştırılan kafeteryalar belediyemiz bünyesine alınmıştır. ‘En İyi -En Kaliteli -En Ekonomik Hizmet’ anlayışıyla çalışan kafeteryalarımızda uzman kadromuz oluşturulmuş, soğuk ve sıcak içecekler bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde toplu organizasyonlarda yapılabilecektir” denildi.

 


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Fatih Uzun 3 hafta önce

Sn. Yetkililerden bu işletme yerlerinin gölet kıyılarından daha uzak kısımlara nakledilmesini önemle diliyoruz. Gölet çevresi ağaçlık, yeşillik, gezi alanı, seyir alanı olarak tertemiz ve açık bir alan olarak korunmalıdır. Gölet temizliği , görüntü huzuru , ses kirliliğinin önlenmesi açısından bu konuyla ilgili çalışma beklemekteyiz.

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Duman alti pinarbasi mangal yasaklansin 3 hafta önce

1-Mangal yasaklanmali
2-Ayrica Elbistanin dagina tasina kenevir ekimine izin verilmeli havasini da suyunu da 10 yilda temizler

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Ezelden Elbistanli 3 hafta önce

Elbistan gibi bir ilcenin sorunu bu mu sizce yokmu yapilacak daha acil daha onemli isleriniz ki vatandasi bunlarla oyaliyorsunuz. Gelen park yapiyo giden cicek dikiyo... belediyecilik anlayisi ne zaman degisecek bu memlekette artik anlamiyorum. Hicbirsey bilmiyorsaniz soyleyeyim . Siz yarin birgun dogalgaz calismalari bitince asfaltlama calismasi yapacaksiniz butun elbistan yoluna kavusacak fakat parsel izni almis arsalar temel atmaya baslayinca yollar tekrar kazilacak su ve kanalizasyon calismalari icin tekrar yollari kazacak ve yamalik atmaya baslayacaksiniz aylar sonra ki caresi varmi bunun var. Arsalarin iki metre icine su ve atik su icin logar kapagi icinde altyapisini belediye ceksede arsa sahiplerinden ucretini tahsil etse herkesin mutlu olacagindan eminim. Ki buna benzer nice yapilacak ileri donuk proje olmali ve yapilmali. Arkanizdan yerel ifadeyle "Rahmet ola " dedirtmediginiz surece aldiginiz para isgal ettiginiz makamlarin yarin Hakkin divaninda hesabi var unutmayiniz. Secimi kazanip kazanmamak onemli degil birazcik kendinizi dusunseniz gercekten dedigim yoldan gidersiniz. Basarilar. Saygilar.

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Gurbetci Elbistanlı 2 hafta önce @Ezelden Elbistanli

Yahu kardeşim adamlar yapsa suç yapmasa suç neyi istediğinizi bile bilmiyorsunuz ki, herşeyin iyisini siz biliyorsunuz demi ? tamam illaki vardır daha önemli sorunlar daha öncelikli çözülecekler ama zamanla imkanla ödenek ile olacak şeyler bunlar karalama politikası yerine yapılan işi tebrik edin güzelleşmesi için de eleştirin ama bi şeyi de begenin kardeşim yahu...!!!

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Mehmet 3 hafta önce

Yolları yapın gelen parayı pınarlarına harcamayin

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Zekeriya 3 hafta önce

Özellikle çok teşekkür ederim başkan bu tür işleri hep taktir toplar bende bir muhalefet olarak memnun oldum keşkem hep belediye kendisi çalıştırsa yancılardan alsa mutlu oluruz

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Fatih dogan 3 hafta önce

Bu adam iş yapacak sanki,hızlı başladı güzel işler yaptı.
Sen iyi şeyler yapmaya devam et oy kaybetmek ten korkma ,zaten kaybetme kazanır sin .

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Duyarlı Albıstani 3 hafta önce

Başkana teşekkür eder başarılarının ve yeni icraatların devamını dilerim

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Elbistanli Biri 3 hafta önce

Allah razi olsun mahir beyden ve gurbuz naskandan.hic bos durmuyorlar.

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