Belediye’den Pınarbaşı’nda yeni bir hizmet daha

Haftanın her günü ailece vakit geçirmek, dinlenip huzur bulmak isteyen Elbistanlı vatandaşların tercih ettiği Pınarbaşı’nda sürekli yeniliklere imza atan Elbistan Belediyesi, kafeteryaları kendi bünyesinde işletmeye başladı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemizin özellikle yaz aylarında en sık ziyaret edilen Pınarbaşı mesire alanında vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirmeleri için her türlü tedbirlerimiz devam ediyor. Mesire alanımızda bulunan ve özel kişiler tarafından çalıştırılan kafeteryalar belediyemiz bünyesine alınmıştır. ‘En İyi -En Kaliteli -En Ekonomik Hizmet’ anlayışıyla çalışan kafeteryalarımızda uzman kadromuz oluşturulmuş, soğuk ve sıcak içecekler bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde toplu organizasyonlarda yapılabilecektir” denildi.