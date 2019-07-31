Belediyeden gazinoların yıkım sürecine ilişkin açıklama

Elbistan Belediyesi’nden gazinoların yıkımına ilişkin olarak yapılan açıklamada, başlatılan sürecin hukuka uygun ve kararlılıkla devam ettirildiğinin altı çizildi.

Yıkımı henüz yapılmayan gazino ruhsat sahiplerinin beyanlarına da değinilen açıklamada, işletmelerin bulunduğu arazilerin, mülk sahiplerinin hak kaybına yol açmayacak şekilde 2000 yılında yapılan imar planında park haline dönüştürüldüğü vurgulandı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan gazinoların kapatılması hususu ile ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi nedeniyle bu basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu bölgede yer alan Sahil, Roma ve Tayland Gazinolarına; 1983, 1985, 1996 yıllarında “bu yapıların şehir dışında kaldığı şehre herhangi bir müdahalelerin olmaması” gerekçesi ile ruhsat verilmiştir. Ancak 07.03.2000 tarihli 1/1000’lik uygulama imar planı ile bu yerler park alanı olarak ayrılmış olup mülk sahibi kişilere aynı mahalle sınırında yer alan başka parsellerden yer verilmiştir. Mülk sahibi kişilerin herhangi bir hak kaybı olmamıştır.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘park’ kelimesi; bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli bahçe olarak tanımlanmıştır. İmar alanında halkımızın kullanımına sunulan bu alanın yaklaşık 20 yıldan beri hukuksuz bir şekilde kullanılması tüm Elbistan halkına yapılan bir haksızlıktır. Konu ile ilgili yaklaşık 20 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmamış olması, işgalcilere herhangi bir hak tanımamakla birlikte bundan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağı anlamına gelmemektedir.”

Binaların, enkaz bedellerinin ödenerek boşaltılması yönünde yeterli süre tanındığı kaydedilen açıklamada, 2 işletmenin eski maliklerinin yürütmeyi durdurma davası açtığı hatırlatılarak, “Şehir merkezinde kalan, park, okul ve camii alanlarının bitişiğinde yer alan bu yapıların enkaz bedellerinin ödenerek boşaltılması için 15.05.2019 tarihinde bu yerlerin önceki maliklerine tebligat yapılıp en geç 01.07.2019 tarihine kadar tahliye etmeleri için yeterli süre (45 gün) verilmiştir. Ancak işgalci pozisyonunda olan bu işletmelerden Tayland ve Sahil Gazinoları eski malikleri, avukatları aracılığı kurumumuz tarafından tesis edilen bu hukuki işlemin durdurulması ile ilgili yürütmeyi durdurma davası açmışlardır. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Devam eden hukuki sürecin lehimize sonuçlanması halinde tahliye ve yıkım işlemleri ivedilikle sonuçlandırılacaktır” bilgileri paylaşıldı.

Söz konusu işletmelere, geriye dönük 20 yıllık ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildiği ve ruhsatlarının da iptal edilerek işletmelerin mühürlendiği bilgisine yer verilen açıklama, “Ayrıca bahse konu alanlardaki işgalci işletmelere geriye dönük 20 yıllık ecrimisil kesilmiş olup ilgililere tebliğ edilmiş ve tahsili için gerekli işlemlere başlanmıştır. Belediyemiz 23.07.2019 tarih ve 213 sayılı Encümeninin kararı ile yasaya aykırı bir şekilde verilen bütün ruhsat işlemleri ve meclis kararları iptal edilmiş ve bu işletmeler mühürlenmiştir.

Roma Gazinosunun 26.07.2019 tarihinde yıkım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 20 yıl boyunca halkımızın kullanımına tahsis edilen bu alanın üç işgalci işletme tarafından işgal edilerek kullanımının engellenmesi ile ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu konuda ki kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” cümleleri ile tamamlandı.





