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Belediyeden evi yanan vatandaşa yardım eli

Elbistan Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu evi ve eşyaları tamamen yanan bir vatandaş için yardım eli uzatarak evini yeniden tamir etti.

Belediyeden evi yanan vatandaşa yardım eli
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İlçemize bağlı bir mahallede bulunan evde çıkan yangın sonrası evin ve eşyaların kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle çalışma başlatan Elbistan Belediyesi, evi yeniden tamir ederek Kent Konseyi Kadın Meclisi aracılığı ile eşya yardımında bulundu.

Elbistan Belediyesi’nce yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı bir mahallede yaşayan ailemiz talihsiz bir olay yaşamış ve evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile harekete geçen belediyemiz,  marangoz atölyesi, demir doğrama atölyesi gibi birçok birimimiz çalışmalara başladı. Kısa sürede ev tamir edilerek ailemizin hizmetine sunuldu. Daha sonra Kent Konseyi Kadın Meclisimiz Can Kulağı projesi kapsamında hayırsever vatandaşlarımızdan gelen halı ve koltuk takımı gibi ev eşyaları teslim edildi. Özellikle Can Kulağı projesi kapsamında yardımlaşma ve dayanışma için evlerinde bulunan fazla eşyayı Kent Konseyi Kadın Meclisimize göndererek bu türlü yardımlara destek olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızı da Kent Konseyi Kadın Meclisimiz ile iletişime geçmelerini rica ederiz” denildi.

 

 


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Belediyeden Evi Yanan Vatandaşa Yardım Eli
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