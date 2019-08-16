Belediyeden cadde ve sokaklardaki yıkama işlemi öncesi uyarı

Elbistan Belediyesi, bugün saat 23.00’te gerçekleştirilecek cadde ve sokaklarda yıkama çalışması kapsamında esnafları ve vatandaşları uyardı.

Yıkama işlemi sonrasında işyerlerinin dışındaki ürünlerin etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Elbistan Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan da araçlarını mümkün olduğunca ara sokaklara park etmeleri çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı sonrası ilçe genelinde çevresel atık ve olumsuzlukların giderilmesi için Elbistan Belediyesi’nce çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda yıkama yapılacak.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı bayram öncesi olduğu gibi, sonrasında da ilçe genelinde çevresel atık ve olumsuzlukların giderilmesi için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, bugün saat 23.00’ten sonra temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz, çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda yıkama yapacaktır. Yıkama esnasında özellikle esnaflarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz. Ayrıca araç sahiplerinden de park yeri olarak mümkün olduğunca ara sokakları tercih etmelerini hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.





