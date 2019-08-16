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Belediyeden cadde ve sokaklardaki yıkama işlemi öncesi uyarı

Elbistan Belediyesi, bugün saat 23.00’te gerçekleştirilecek cadde ve sokaklarda yıkama çalışması kapsamında esnafları ve vatandaşları uyardı.

Belediyeden cadde ve sokaklardaki yıkama işlemi öncesi uyarı
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Elbistan Belediyesi, bugün saat 23.00’te gerçekleştirilecek cadde ve sokaklarda yıkama çalışması kapsamında esnafları ve vatandaşları uyardı.

Yıkama işlemi sonrasında işyerlerinin dışındaki ürünlerin etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Elbistan Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan da araçlarını mümkün olduğunca ara sokaklara park etmeleri çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı sonrası ilçe genelinde çevresel atık ve olumsuzlukların giderilmesi için Elbistan Belediyesi’nce çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda yıkama yapılacak.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı bayram öncesi olduğu gibi, sonrasında da ilçe genelinde çevresel atık ve olumsuzlukların giderilmesi için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, bugün saat 23.00’ten sonra temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz, çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda yıkama yapacaktır. Yıkama esnasında özellikle esnaflarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz. Ayrıca araç sahiplerinden de park yeri olarak mümkün olduğunca ara sokakları tercih etmelerini hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.



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Ahali 1 hafta önce

Ana caddede zaten gerek yok yıkamaya ara sokak mahalle aralarında pislikten gecilmiyorne varsa çarşı merkezinde kurban dışkısını atildida boşa dostlar pazarda görsün misali yıkama yapılıyor biraz başınızı kaldirin sokak mahalle arasındaki kaldırım çöp kovalarina atılan kurban pusliklerinin acil temizlenmesi çalışması yapınız ama söyleyerek dilimdetuy bitti ama normal doğal zaman sürede jendi kendine pislikler kokular etrafa çakılarak bertaraf oldu sitabil olan zamanla

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Vatandaş 1 hafta önce

Allah aşkına bırakın şov yapmayı yollar delik deşik , delen firma dan ses yok belediyen de olan vatandaşın aracına olmuş . Hasarlar milyonları tutuyor on düzenekler çukurlara düşmekten bitmiş. Siz önce bu yolları yaptittirin o doğal gaz şirketine onlar yapmıyorsa siz yapın cezasını kesin . Çukurlar çökecekmiş oturacakmış öyle doldurulacakmis masallarını da bırakın , youtube de ne videolar görüyoruz başka memleketlerde işi ehli yaparsa her şey olur .

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Duyarlı biri 1 hafta önce

İş yerlerinin kaldırımda yada yolda ürün satması zaten cezayı gerektiriyor, dışarıdaki ürünler ıslanmasın diye uyarıya ne gerek var.

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Cesur 1 hafta önce

Benim Opel in son 3aydan bu yana her tarafından ses gelmeye başladı en az 1000tl düşün Elbistan da ne kadar masraf olacak mahkeme ye versen git gel uğraş bakalım

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Elbistanlı 1 hafta önce

ÖNCELİKLE BİR ARA SOKAKLARA BAKIN.POŞET,KAGIT ATIKLARI ALABİLDİGİNCE VAR.KALDIRIMLARDAKİ OTLARDAN VATANDAŞLAR YÜRÜYEMEZ OLMUŞ.LÜTFEN GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUZ.

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Hakan 1 hafta önce

Yolları yapsınlar yeter

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ali fehmi 1 hafta önce

Battagalgazi camisi ile söğütlü köprüsü arası ve civardaki ara sokaklar çöplükten geçilmiyor özellikle de rüzgar çıktığı zaman çöpler ortalığı perişan ediyor

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ELBİSTAN 1 hafta önce

İNŞALLAH yorumları okuyorsunuzdur asıl mahalle aralarına gerek boyle bişey çöp kokusundan balkonumuzda oturamıyoruz o kadar kokuyo kı ne bocek ne sınek eksık oluyor evımızden cocuklarımızı hep parcalamıs sınekler her yer çöp kum dısarının pisliği evımızın içinde... okuyorsanızda bı bılgı msj yazın bızde bılelım

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