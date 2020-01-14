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Belediyeden ağaçlara rengarenk kuş yuvası

Elbistan Belediyesi tarafından doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla uygun alanlarda bulunan ağaçlara rengarenk ahşap kuş yuvası yerleştirilmeye başlandı.

Belediyeden ağaçlara rengarenk kuş yuvası

İlk olarak Pınarbaşı’nda uygulanmaya başlanan kuş yuvaları ile bahar, yaz ve kış ayları boyunca pek çok kuşa beslenme, tüneme ve keskin hava geçişlerinden korunması amaçlanıyor.

Uygulama hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye olarak çevre, doğa ve hayvanların korunması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Çevre, doğa ve hayvanların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere ahşaptan evler yapmaya başladık. İlk olarak Pınarbaşı’nda başlattığımız uygulama ile ağaçlara monta edilen renkli ahşap evlerin içerisine buğday yemi bırakarak kuşların bu alanlara alışmasını sağlayacağız. İlçe genelinde özellikle parklarımızda bulunan tüm ağaçlarda bu çalışmamız devam edecektir. Yaban hayatı korumak, sahipsiz sokak hayvanları için de kış ayları boyunca yürüttüğümüz çalışmalar devam edecektir” denildi.


Yerel Manşetler
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