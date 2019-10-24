Belediyeden 7 mahalleye 10 adet park

Yaklaşık iki ay başlayan çalışma ile 7 mahallede 10 adet park ve oyun grubu çalışmasını tamamlayan Elbistan Belediyesi’nin, diğer mahallelerde oluşan talep ve yoğunluğa göre bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı kaydedildi.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemize olan talep, ulaşılabilirlik, yoğun nüfus ve alan özellikleri göz önünde bulunarak belirlediğimiz alanlarda park ve oyun grubu eksikliklerinin olduğunu tespit ettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hemen gerekli çalışmayı başlattı. Çalışma sonrası Yeşilyurt Mahallesi’ne 3 adet, Yunus Emre Mahallesi’ne 1 adet, Cumhuriyet Mahallesi’ne 1 adet, Esentepe Mahallesi’ne 2 adet, Tepebaşı Mahallesi’ne 1 adet, Battalgazi Mahallesi’ne 1 adet ve Kümbet Mahallesi’ne 1 adet olmak üzere 10 adet park ve oyun grubu kuruldu. Kurulan her oyun gurubu alanımıza 2 adet salıncak ve tahterevalli bırakılmış, çevre düzenlemesi yapılmış, çocuklarımızın güven içinde oyun oynayabilmeleri için tüm parklara aydınlatma hizmeti yapılarak hizmete açılmıştır.

Diğer yandan hali hazırda bulunan tüm parklarımızda bakım, onarım, yeşillendirme ve yenileme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.











