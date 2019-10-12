Belediye yanındaki metruk binanın yıkımına başlandı

Elbistan Belediyesi’nin, ilçedeki metruk binaların yıkılması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Elbistan Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda belediye binası yanında bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bulundukları bölgedeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için ilçe merkezindeki birçok metruk binanın yıkımını yapan Elbistan Belediyesi ekipleri, yaklaşık yarım asır önce inşa edilen belediye hizmet binası yanındaki metruk yapı için de harekete geçti. 1960’lı yıllarda yapıldığı öğrenilen binada, ticaret lisesi öğrencileri eğitim gördü. SSK polikliniği olarak da kullanılan bina daha sonra düğün salonuna dönüştü. Uzun süredir büyük bölümü boş duran binanın giriş katında birkaç tane çayevi hizmet veriyordu.

Elbistan Belediyesi’ne bağlı ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra yıkım için çalışmalarına başladı. İş makinesi ile binanın duvarları yıkıldı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 50 yıl önce belediye binamız yanında inşa edilen metruk bina, Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında riskli yapı tespit çalışmaları yapılmıştı. Yapıdan karat numuneleri alınmış ve sonuçlar raporlandırılmıştı. Zemin etüt raporlarının tamamlanmasıyla birlikte yasal süreçler çerçevesinde yıkım işlemlerine başlanmıştır. Yıkım çalışması sonrası hak sahibi olan hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemiştir. Ayrıca metruk binanın kaldırılması ile geniş bir alan daha ortaya çıkmış ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.



















