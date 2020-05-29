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Belediye vezneleri hafta sonu emlak vergisi mesaisi yapacak

Elbistan Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödemek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hafta sonunda veznelerini açık tutacak.

Belediye vezneleri hafta sonu emlak vergisi mesaisi yapacak
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Emlak, çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödeme tarihi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona eriyor. Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, söz konusu vergilerini ödemek isteyen mükelleflerin mağduriyet yaşamaması ve veznelerde yoğunluk oluşmaması için 30 Mayıs Cumartesi ila 31 Mayıs Pazar günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında veznelerini açık tutacak. Vergi mükellefi vatandaşlar, söz konusu vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, (e-belediye.elbistan.bel.tr) internet adresi üzerinden de kayıt olmaya gerek kalmadan ödemelerini yapabilecek.

Vatandaşların, ödeme esnasından sosyal mesafeye dikkat etmelerinin önemini de hatırlatılan açıklamada, “Bu tarihten sonra yapılacak vergi ödemeleri, yasa gereği gecikme zammı ile birlikte tahsil ediliyor. Vergi mükelleflerinin, gecikme zammı ile karşı karşıya kalmaması için çevre temizlik, emlak ve ilan-reklam vergilerinin ilk taksit ödemelerini belirtilen tarihler içerisinde yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ödeme esnasında sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz” denildi.

 


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Belediye Vezneleri Hafta Sonu Emlak Vergisi Mesaisi Yapacak
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Ali 5 saat önce

Bircok kisinin emlak vergisinden haberi yok. Bunlara gereken bildiriyi yapiyor musunuz?

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Süleyman 4 saat önce

Bankalar vezneyi 16; 30 a kadar açık tutuyor, vergi dairesi 16:00 ya kadar ama ne hikmetse belediye 15 : 30 da vezneyi kapatıyor. Sonraki günlere sarkan ödemeler de izdihama neden oluyor. Bu vergi döneminde, veznenin bir saat daha geç kapanması çok mu zor ?! Para istemeye gelince biliyorsunuz ! Düzenli çalışılsaydı, hafta sonuna iş kalmazdı...

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