Belediye vezneleri hafta sonu emlak vergisi mesaisi yapacak

Emlak, çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödeme tarihi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona eriyor. Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, söz konusu vergilerini ödemek isteyen mükelleflerin mağduriyet yaşamaması ve veznelerde yoğunluk oluşmaması için 30 Mayıs Cumartesi ila 31 Mayıs Pazar günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında veznelerini açık tutacak. Vergi mükellefi vatandaşlar, söz konusu vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, (e-belediye.elbistan.bel.tr) internet adresi üzerinden de kayıt olmaya gerek kalmadan ödemelerini yapabilecek.

Vatandaşların, ödeme esnasından sosyal mesafeye dikkat etmelerinin önemini de hatırlatılan açıklamada, “Bu tarihten sonra yapılacak vergi ödemeleri, yasa gereği gecikme zammı ile birlikte tahsil ediliyor. Vergi mükelleflerinin, gecikme zammı ile karşı karşıya kalmaması için çevre temizlik, emlak ve ilan-reklam vergilerinin ilk taksit ödemelerini belirtilen tarihler içerisinde yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ödeme esnasında sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz” denildi.